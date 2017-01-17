﻿紅運精彩做膽穩健

明晚舉行全泥宴，相信會令不少人卻步，但今期三T有逾四百萬累積多寶，如正獎一注獨中，估計派彩有八百萬以上，所謂唔賭唔知時運高，巨彩當前值得試試手氣。綜合季內泥地賽數據，泥地跑道偏差模式不算太反覆，整體都是跟前佔優，甚至走外疊蝕位的馬若跟前跑，有時都比慳位留後有利。不過要留意，若馬匹泥地性能特佳的話，也有權追入三甲。



頭關第四場四班泥地一二○○米。此組較有根據的都是前置型馬，估計早段競爭激烈，很難預計最終會由哪一駒領放。當中「有禮」的泥地性能最有保證，即使未能放出要守三至五位，都有望在直路追回一席三甲。再說，「有禮」之前一再退出比賽，上仗復出尚未回復十足戰鬥力，仍可放至最後一百米才被超越，熱身一仗後，可憧憬演出再進，今仗求一席三甲不算苛求。



配腳可留意「英友重友」，雖然操練不完整，狀態一定未夠水準，但上季692場次跑三班泥地同程，遇大利內欄兼不利後追偏差，牠轉彎走二三疊居後，直路能夠收復一些失地，表現比今次又同場的「大將風雲」好，估計泥地性能不差，小心可憑卡士稍高和出色泥地性能追入一席。



次關第五場四班泥地一二○○米。此場估計會是「和平開心」領放，但主觀地認為此馬卡士稍嫌不足，不放心取牠做膽，故寧多花注碼互串。伏兵當中，「超然」和「有福氣」都要多加留意，前駒兩戰泥地的走勢遠比跑草地好，今仗落班有力橫掃；「有福氣」兩戰草地大敗，但上仗賽前除配件試過一課泥閘，表現更勝其後在三班泥地千二米入Q的「香江穩勝」，今仗首次跑泥地賽，提防突如其來。



尾關第六場泥地三班一六五○米。「紅運精彩」最近兩次在此程上名，都是賺了頭兩段步速極慢之利，但不要忽視上仗牠排大外檔起步，且內側有今次又同場的快馬「都靈明珠」、「真好漢」，可是在雷神胯下起步應聲彈出後，三扒兩撥越過群駒，剛開始入彎已成功切入內欄，若以此為據，今次有很大機會再賺形勢，馬膽不作他想。至於「電子鳳凰」泥地性能雖佳，且上仗只是輸受困，但因跑法太蝕章，博W可以，但T膽不及前駒穩健。