﻿勇晉神駒寶尾照追

韋達停賽期間，之前在其胯下跑過而換人即勝之馬，計有「常妙星」、「領航大師」、「金獅叻將」與「軍勇戰略」，若然牠們續由韋達操刀，是否亦能奏捷，永遠沒有答案。然而韋達看在眼中，認為肥水流入他人田，則可肯定。其中「常妙星」與「金獅叻將」俱屬霍利時麾下，而明晚韋達刑滿復出，老霍即交三駒操刀，似乎真是有心想安撫一下，關照對方贏回多少停賽期的損失。再者，第二場「勇晉神駒」上次在韋達胯下爆冷開齋，確然脫胎換骨，則不測人心而論近績，這個寶尾總不怕追。



「勇晉神駒」出道以來，於上仗初跑泥地一六五○米前，三甲未曾入過，但原來往績差只因摸錯門路，經不斷變招，跑泥地中距離卻是有前有後並彈離贏馬，堪稱不鳴則已。一匹轉五歲僅半個月的北半球馬，一旦找對門路，身處五班定不會曇花一現，勢可連珠炮發。以其上回段段有的走勢，今仗跑至千八米屬瑣碎事，韋達馬監坐完，慶幸帥印並無旁落，當會好好把握這復出即有馬贏的好機會。



聶駿