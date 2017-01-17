﻿閘中尋寶——龍騰馬躍泥閘反應強

第五場四班千二米，偉廄「龍騰馬躍」早於季初試閘已見好，大步均速馬首兩仗跑千四米可以理解，結果被捧成大熱門下演出平平，及後兩仗加程至田草一哩亦未見突破，惟幾仗也所負不遠。熱身一輪後曾作小休，月初試泥閘戴頭罩前段仍能緊跟快馬，入直路移出中檔稍稍推騎，大步追趕肯走，看步法可能是泥地專家，今仗縮程跑千二更合發揮，負輕磅強配，機會樂觀。同場蘇廄初出馬「智愛」屬三歲澳洲馬，季初試閘刻意居後，但及後在幾課閘均展示不俗前速，上月中試谷閘沿途領放，末段輕騎走勢有勁，出腳整齊，狀態已初起，今仗初出即跑泥地，如能放出也有力偷襲。



第四場另一組四班千二米，何廄「大將風雲」上季於三班跑泥地負不遠，今季兩戰減分後，如今降至四班，已有一戰之力。上月底試閘沿途力策主動搶放，及後拍跳積極，似是有心部署而來。同場葉廄「錢途再現」與前駒試同組閘，起步稍稍推騎已有前速，沿途輕鬆肯走，直路上稍騎反應亦不俗，跑姿平實，三歲馬相比之前試閘已有進展，冷門亦可留意。



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