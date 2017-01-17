﻿競馬智庫——大熱更穩 多得雷神

對於長期習慣找Value的馬迷來說，包括在下，大熱門馬從來都是「敵人」。不過大話怕計數，季內這「敵人」的表現並不差，減去了「翩翩」贏馬取消那場，至今跑過三百四十二場賽事，大熱門戰績為一百零七冠六十亞四十六季，勝出率三十一巴仙、三甲率六十二巴仙。大熱門平均是二點八三倍，而每匹投注十元可收回三百零三元派彩，虧損十一巴仙。可以說，其實已跑贏了十七點五巴仙的抽水。



大熱門勝出率於一三年度馬季前，並不如現時的高。不過自該年度「雷神」莫雷拉把策騎基地移至香港，明顯便開始提升。若果由那刻畫條界作分水嶺，對上五季的大熱門勝出率，平均為二十八巴仙，之後便一下子跳上三十二巴仙。



至於莫雷拉本人，這三季多以來，胯下馬匹共九百一十三次被捧成大熱門，成績為三百一十八冠一百五十八亞一百一十季，勝出率三十五巴仙、三甲率六十四巴仙。假如只為在賽事末段，經常仍能看到自己投注的馬匹仍在競爭行列，實在是捨莫雷拉其誰。



黄嘉豪