 Advertisement
  • 2017年1月18日 星期三
  • 19º
  • 82%
熱門： 林鄭月娥名店Outlet曾蔭權案容祖兒曾俊華

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——至尊駿爵馬房變倍器

2017-01-18 列印
  「至尊駿爵」上季重戴眼罩可在五班泥地千二米狂勝實力指標「天狼星」，實力非一般五班馬可比。今季初於四班同程排大外檔，場地不利外疊後追，能於劣勢下衝近經常跑二至四名之「情意相投」，戰鬥力提升至四班中級。最近於谷草千二入位，表現中規中矩。今次回師最佳路程，威力更強，抽二檔好位，可沿內疊跟前，大馬體重回到贏馬水平，未交代之馬必拼。蘇偉賢上次全泥夜戰中三元，今晚依然惡馬多，可憑班利為馬房擔當變倍器角色。

  「紅旗飛將」於五班贏此程的姿態不及前駒，但回到四班則成績更佳，能氣走實力指標「有禮」，於五班不用負重，稍蝕也夠惡。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd