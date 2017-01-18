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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——超然落四班有利

2017-01-18 列印
  第五場放頭馬得「和平開心」，步速不會太快。「超然」大前仗三班泥地千二接近，水準不差，落四班有班利，必須留意。「和平開心」上仗泥地有頭有尾，水準中上，今仗賺形勢亦要尊重。「龍騰馬躍」莫雷拉試完泥閘揀騎，試泥閘表現好，有力拼勝。「執子之手」檔靚用蘇兆輝，泥地特佳時刻要兼顧。

  第六場放頭馬得「紅運精彩」及「瀟灑王子」，步速應不會快。「紅運精彩」連續兩仗第二水準甚高，馬不見瘦，補中機會高唱入雲。「都靈明珠」泥地能手，用史卓豐要尊重。「傾心星」前仗輸給「高利多」水準高，過來泥地有所圖。「瀟灑王子」忠心，試泥閘亦好，如變大冷要拖。

Twitter@singtaoracing

文孝

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