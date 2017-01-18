﻿翠絲過兩關——飛龍駒換人補中

韋達停賽一個月後今戰復出，這位好手在停賽期間去了度假充電，笑言現在體力十足。雖然韋達的成績不能與以往相比，但他仍是不愁支持，像大摩便樂於跟他合作，像今戰的「飛龍駒」，二人便很有機會再擦出火花。



無可置疑，這匹摩廄馬的最佳出路是泥地千二米，所以在賽程有限下，今場早已是部署好出擊。賽前試閘由韋達主理，馬兒反應甚佳，上賽表現失望，則是鞍上人發揮欠佳，今次應該可以補中。



此外，鄭俊偉向來支持杜利萊，但後者的成績一般，近期不少鄭廄馬都相繼換人，有些更是換人後變身，像剛戰的「嬴風雲」，所以這位好手難得尚有些支持，一定會好好珍惜。今次的「超然」三落四班有優勢，前次在三班泥地賽表現不差，近兩仗在草地擺明是洗底，今落班回師泥地，可以變身。



珊翠絲