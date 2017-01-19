﻿方嘉柏全泥掃四W

昨晚舉行全泥地夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」、「糖黐豆」、「傾心星」及「雲呢拿」四喜臨門，賽後升上練馬師榜第三位。至於榜首的蔡約翰亦擴大領先優勢，憑「活力寶」及「八心之友」起孖。其餘莫雷拉憑一冠兩亞一季的成績，最終成為騎師王。



記者：文傑、亨利



方嘉柏昨晚憑「喜得龍」、「糖黐豆」、「傾心星」及「雲呢拿」贏四W，練者賽後開心地說：「『喜得龍』以往較瘦弱，今次賽前增重十八磅，絕對是好現象。其實牠之前幾仗已跑得不錯，今場表現更進一步，結果在莫雷拉胯下輕勝。我有信心此駒會繼續進步，只需一點時間將其馬身養得更壯，屆時就算在四班賽上陣，一樣可以交出頭馬。『糖黐豆』季內狀態長期見好，演出也穩定，雖然今仗早段牠比較落後，但步速夠快，結果仍能及時追上。此駒之前贏過沙田和谷中的草地賽，今次更勝出泥地賽，證明性能全材，在五班足夠稱王稱霸。」



「雖然我與韋達久未攜手贏馬（編按：上一場頭馬是二〇一一年的「百利拍檔」），但從來沒有懷疑他的騎功，今仗將『傾心星』交其主轡，騎者亦不負所託。此駒今季只是四歲，仍大有進步空間，再出無論跑草地及泥地，都有機會再添頭馬。『雲呢拿』近期狀態十分好，今仗降四班相當有利，跑千八米亦合適，所以賽前對其充滿信心，如今大勝十個馬位亦不意外，及後雖要返回三班上陣，但角逐千八至二千米泥地賽仍有機會再捷。」方嘉柏續說。



蔡約翰梅開二度



此外，蔡約翰昨晚憑「活力寶」及「八心之友」梅開二度，前駒馬主林子雲說：「『活力寶』跑泥地千二米曾上名，當然合發揮，但今場對手很強，所以我賽前信一般，反而蔡約翰則認為步速會甚快，鬥氣量有着數，結果他的預測應驗，贏馬令我十分開心。」



另一方面，莫艾誠昨晚憑「情意相投」取得客串的第四場頭馬，而吳定強則取得今季第六W，練者賽後表示：「『情意相投』來投後，經常能夠跑得接近，今場形勢有利，加上一點運氣，終於成功打開勝利之門。此駒容易緊張，呼吸也有點問題，所以今次為牠綁脷及用交叉鼻箍，如今證明有幫助，另由於其步幅偏闊，長遠而言會對腳部造成負擔，因此會主攻場地偏淋的泥地。」



