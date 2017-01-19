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﻿馬場浮世繪——雲呢拿贏十馬位夠誇張

2017-01-19 列印
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  方嘉柏昨晚四喜臨門，其中守尾門的「雲呢拿」仍有六倍幾分頭，實在令人意外。至於此駒今仗不但打破四班泥地千八米的班際紀錄，而且大勝十個馬位，姿態非常誇張！

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