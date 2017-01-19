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﻿馬場浮世繪——發盈喜將如期遠征杜拜

2017-01-19 列印
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  偉廄五捷明星馬「發盈喜」昨晚復出跑泥地千二米，雖然最終只得梗頸四（內欄），但賽後蘇偉賢仍表示滿意，皆因此駒久休後狀態得七成，而且今場形勢不利，所以會照部署如期遠征杜拜。
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