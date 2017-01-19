馬場浮世繪——發盈喜將如期遠征杜拜
CY最後發力 兩年推7120居屋
市民等候公營房屋，等到頸都長。行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，預計未來五年將興建九萬四千五百個公營房屋，當中大部份為公屋，而居屋亦有增加。據悉，經爭取土地供應後，建居屋進入「收成期」，今年...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
兩巴士爆炸釀六傷 佛山警追捕黑衣男
佛山昨午在不足一小時內發生兩宗巴士爆炸事件，兩車損毀未算嚴重，部份車窗碎裂，事件合共造成六人輕傷送院。警方初步調查後，相信車廂有物品在垃圾桶內爆炸，當局正調查案件。 昨午約三時三十七分，廣東省佛山市警方接報，一輛巴士駛經南海區桂城佛平三路時發生爆炸，當局隨即調派巡警、救護車等到場。警員到場後一度封鎖附近道路，而肇事乘客則自行疏散離開車廂等候救援，猶幸爆炸威力並不強大，僅造成巴士多扇車窗碎裂，四名乘客遭飛濺玻璃碎割傷，各人受輕傷，事後由救護車送院治療。 約下午四時十五分，警方再次接報，表示桂城三山另一輛巴士亦發生爆炸，造成兩人輕微受傷。 內地傳媒引述目擊者稱，事發時一...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
指控性侵反被嘲諷 女角告特朗普誹謗
紐約地產大亨特朗普明日宣誓就任美國第四十五任總統，雖面對多宗性騷擾指控，但他一直否認事件。二○一六年曾控告特朗普性騷擾的《飛黃騰達》前參賽者塞沃斯，不滿對方指稱她揑造事情，決定入稟控告特朗普誹謗。 由特朗普參加共和黨初選到黨選，他不尊重女性言行一直不絕於耳，更有逾十名女性現身指控遭他性騷擾，但無人對其採取法律行動。四十二歲的塞沃斯去年曾指控，○七年她與特朗普見面討論安排工作機會時，對方用身體壓着她，並觸摸其私處，甚至提出性要求，而她則奮力反抗。 特朗普事後否認該指控，批評塞沃斯為揚名或利益，揑造事實。塞沃斯去年底要求特朗普收回有關言論，惟對方不予理會。 塞沃斯周二決...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雅麗居寬敞大廳悠然寫意 罕有頂層複式
何文田是傳統豪宅區，當中由2座物業組成的雅麗居，設有私人會所及泳池，是次介紹罕有頂層複式特色單位，室內裝修以淺色為主，配以假天花及特色吊燈，營造亮麗高雅家居，賣點是附設天台及平台，何文田與及啟德郵輪碼...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
觀望特朗普「登基」 美通脹加快 英鎊「彈散」
美國新出爐的12月份通脹連續5個月報升，升幅達2.1%，為兩年半最大的升幅，刺激美匯指數止跌回升，但美股早段則呈個別發展，杜指曾跌逾87點，跌至19700點水位。英鎊兌美元繼周二大幅反彈3%後，昨日回吐，跌至1.23美元水平。 美國勞工部新出爐的12月份消費物價指數五連升，按月升0.3%，與分析師預期相符，較11月份的0.2%有所加快。若按年計，上月通脹升2.1%，高於11月的1.7%，是2014年6月以來最快。 杜指曾跌87點 通脹加快並朝向聯儲局長期目標水平邁進，但股市未有因而受惠，市場觀望儲局發表的褐皮書，以掌握更多國內經濟表現的訊息，同時特朗普將於周五正式入...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
35歲續約兩年 魔神不老
今季以三十五歲高齡初登英超的伊巴謙莫域，曾被質疑年紀大機器壞，但隨著二十輪英超入十四球並列射手榜首位後，迅即征服奧脫福，據報更獲曼聯破例開出一份兩年新約。 伊巴今季以自由身由巴黎聖日耳門轉投紅魔，迅即適應並展示「呂布」本領，今季廿一輪英超僅缺陣一場，收錄十四球與年輕七年的車路士射手迪亞高哥斯達並列射手榜首位，各賽事更累積十九球。 出色的表現亦得到回報，消息指紅魔打算不依循現跟伊巴合約中加簽一年的條款，直接開出一份兩年的新合約，這做法有別於球會一般向三十歲以上老將逐年加簽的不明文規定。 伊巴今季英超入球數字佔全隊總數約四成四，各賽事近十三場又轟入十三球。周六聯賽作客史...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
登場直擊 CX-3小巧樂活派
萬事得全新CX-3上周五（1月13日）在港上市，代理在九龍灣專門店舉行大型發佈會，負責開發CX-3的總工程師富山道雄遠道從日本來港會見傳媒，他表示新車是專為年輕人而設計，強調駕駛樂趣，配套和安全都優於...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
泰國拍廣告意外受傷 劉德華墮馬盆骨撕裂 急乘醫療專機返港
藝人為拍攝效果搏命演出，意外受傷時有所聞，昨日有指劉德華為代言多年的飲品在泰國拍廣告時意外墮馬，再被馬踏中腰脊，傷勢嚴重，立即被送往當地醫院急救。華仔公司昨午發聲明指意外於前日發生，華仔的盆骨撕裂，目...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——放棄紮馬 讓施政有路行
覓地建屋，改善民生，都是市民急切所需，特首梁振英昨天發表任內最後一份《施政報告》，未有放棄向這兩個重要施政範疇奮進，各界卻仍意見紛紜，顯見問題複雜，要向前走一步，都須建立社會共識，政府不能做到最好，但必須爭取做得更好。故此，無論誰人出任下屆行政長官，都要急市民所急，持續在建屋和民生兩方面努力，而各界亦要以整體利益為重，作出妥協，縮窄分歧。 政府內部民調顯示，七成民意要求增加土地供應，以興建更多房屋，紓緩住宅單位不足問題，反映市民需求十分清晰，但受制於種種限制，即使過去五年政府「盲搶地」，市民仍要苦等住宅供應增多，住的問題依然最困擾民生。梁振英提出可在生態價值不高的郊野公園建...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
方嘉柏全泥掃四W
昨晚舉行全泥地夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」、「糖黐豆」、「傾心星」及「雲呢拿」四喜臨門，賽後升上練馬師榜第三位。至於榜首的蔡約翰亦擴大領先優勢，憑「活力寶」及「八心之友」起孖。其餘莫雷拉憑一冠兩亞一季的成...
2017-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6