﻿比卡超逞能良機

最近三次賽事，郭能次次贏馬，合共進帳五W，搏殺手風正順。周日沙田十場草賽，郭能在重頭戲香港經典一哩賽雖無座騎，但在其餘場合，其七匹座騎中不乏有實力爭勝者，昨晨他收操後透露，對於霍利時馬房的「比卡超」與告東尼麾下的「期惑」最感樂觀，屬今仗數胡籌碼。



現年六歲的「比卡超」前季贏過三場頭馬，兩場由郭能操刀，雖然已近兩年未嘗勝果，但郭能認為牠列陣於周日尾場三班千四米，仍有爭勝之道。郭能分析︰「『比卡超』前仗在二班同程只落後於『旌暉』兩個馬位，顯然戰鬥力未退化，只是目前評分比較尷尬，跑二班賽常要遇上實力更強的對手，爭勝十分吃力，偏偏牠又經常走得接近，以致評分下調得比較慢。惟今次因賽事評分上限的關係，牠能夠出戰三班賽事，負一二九磅並非太重，應是牠打破悶局的黃金機會。倘若臨場步速正常，將更有利其爭勝。」



期惑對手遠遜上仗



「期惑」於國際賽日出戰香港瓶敗後，休戰至周日才復出，列陣於第七場二班千八米，郭能認為牠在香港瓶所遇的對手太強，落敗難以避免，而相隔個多月才復出，則有助回復體力與狀態。



「更重要的是『期惑』今場跑的是二班賽，對手實力跟上仗相差大截，而千八米屬其勝程，亦有增贏馬把握，牠將是我今次另一爭勝籌碼。」郭能續道。



至於頭場姚廄「積極皇」，郭能自十一月起經常磨刀快跳，兩試大閘亦由他主理，周日首上戰陣，郭能指牠質素不俗，開操以來狀態及成熟程度都漸有進展，對牠兩試大閘的走勢尤其滿意，今次初出跑一千米直路賽，應有足夠的新鮮感應付，關鍵只在於陣上能否交出晨課時的水準。



特約記者：文傑