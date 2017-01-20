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﻿馬場浮世繪——蘇兆輝巴度齊延客串期

2017-01-20 列印
  牌照委員會已同意蘇兆輝與巴度這兩位短期客串騎師的續牌申請，蘇兆輝與巴度本於年初三的賀歲戰後便齊約滿，如今皆會延期客串至二月廿六日的香港金盃賽日。
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