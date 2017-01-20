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﻿馬場浮世繪——經典一哩應總秤先佳龍駒

2017-01-20 列印
  周日賽事重頭戲香港經典一哩賽，十四參戰馬中，多駒近績優異，即使暫未在港有過表現者，海外戰績亦出眾。馬會行政總裁應家柏日前論戰，指出今屆賽事水準甚高，但指評分最高的摩廄「佳龍駒」可稍秤先。該駒上季跑同程千六米擊敗過應屆香港一哩錦標盟主「美麗大師」，今季初雖曾有健康問題，惟上月復出跑第五的走勢甚佳，熱身後可期狀態有進，今仗平磅迎敵略佔優勢。

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