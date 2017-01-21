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﻿馬場浮世繪——叫關健康有力再捷

2017-01-21 列印
  騎師韋達上周三停賽期滿復出，即策騎「傾心星」贏馬，他表示能夠復出即交出頭馬感到高興。至於今戰座騎裏，韋達表示「叫關健康」上場賽前操練良好，而且本身速度高，所以初出即勝一千米直路賽不算意外，今次再跑同程有機會再捷。而其最大障礙是負磅增加八磅至一三三磅，對三歲馬來說是較吃力，馬兒能否克服，成為表現最大關鍵。

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