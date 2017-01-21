﻿馬場浮世繪——楊明綸能否出賽今早公布

每逢選舉，總見到很多空洞言辭、漂亮承諾，真要政客找數，實際上是超級困難，好像最近泛民要特首梁振英為全民退保找數，大家便在爭拗他當年承諾搞全民退保，還是承諾要認真研究全民退保。 講起選舉承諾過，記起一個故事。二○一一年唐英年與梁振英競逐特首，大家都知道房屋是公眾關心的問題，當時輪候公屋的時間超過三年。如何在政綱中作出相關的承諾，候選人費煞思量，結果傳出一方要將輪候時間降低至三年以內的消息，另一方的團隊馬上說要縮短至兩年半。四年多過去，現在輪候時間延長至四年以上。 當然，大家可叫特首CY找數。但平情而論，即使唐唐上台，輪候公屋的時間，相信也不會比四年多短。你或許會說政客很假，但...

2017-01-21