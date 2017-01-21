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﻿馬場浮世繪——楊明綸能否出賽今早公布

2017-01-21 列印
  自由身騎師楊明綸昨晨在沙田全天候跑道第二組試閘中，策騎「享耆成」出閘時左足踝受傷。楊明綸表示，他的足踝已接受治療，今早將接受醫生檢查，以確定他是否適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。楊明綸是否適宜策騎，馬會將於適當時間再作公布。
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