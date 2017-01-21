﻿閘中尋寶——馬克羅斯憑質夠贏

頭場四班一千米初出馬頗多，進度較好的有容廄的「霽月高飛」，上季尾此駒已開始作初步工夫，季初試閘已顯露出一定速度。在月初馬兒配開蓬眼罩試直路閘，沿途扣韁走勢暢順，跑姿均勻有力，進度理想，今仗排好檔起步，如貼欄順走已有權控制大局。同場廄侶「都市神話」試閘見腳法好而偏向均速，似是中距離馬，靠後上也可爭位置。至於姚廄的「積極皇」乃子彈快馬，上月中初試八百米閘起步順走，前速甚高步法急密，及後試一千米閘亦愈走愈順，估計今仗早段能前置，有力一爭。蔡廄「陽明秋秋」試閘見亦有前速，唯幾課閘皆見末段力度一般，腳法平平欠吸引，今仗如只因配搭而成熱要小心。



第六場三班一千米呂廄的「大輝寶」於紐西蘭兩出兩捷，試三課閘皆見速度甚好，翻步流暢有勁，形格吸引而具中上班馬台型，插三班估計有利，今仗初出直路排劣檔也要留意。



尾場東廄「馬克羅斯」於英法九戰五捷，尾五仗取得全勝佳績，於法國兩勝表列賽。季初試閘時見粗身馬懶性較重，上月中試草地閘早段懶性已減，沿途扣韁走勢好，進度已及水準，今仗負頂磅也有權憑質一出即勝。



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