﻿頭號目標——馬跑得再撼強手

第八場二班一二○○米。「馬跑得」前仗季內258場次，當日與今一樣都是用A欄跑大賽，當時面對另一匹蔡廄明星馬「紅衣醒神」，筆者都在《星島馬訊》推介，理由是前駒季初在千四米上名的級數極高，只要能適應縮程，照理碰上任何對手都夠爭，而A欄因有利走外疊後追，前置馬威力相對削弱，而且於彎位走外疊提早發力的問題不大，所以對縮程馬有利。結果，「馬跑得」當日在發揮無誤之下，差半馬位未能追及「紅衣醒神」而飲恨。



經上仗直路走內欄死位落敗一場後，「馬跑得」今次回師福地A跑道，雖然最強對手又是來自蔡廄的「翩翩」，但後駒是由四班起步的PPG，連贏三仗後今次初跑二班，或要一兩仗適應，反而未必及當日的「紅衣醒神」惡，而最重要是「馬跑得」今次依然會有分頭，值得再追一次。



仲達