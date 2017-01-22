﻿勝在有方——塑料喜大賺形勢

「塑料喜」今季轉到呂廄後雖未贏，但演出算穩定，於五班兩度得亞軍時已愈輸愈近。前仗回到四班跑千八，步速超快跟得急，本身頭千四米造1分23秒17，仍僅被賺步速的「醉必勝」追過，後駒最近已勝，其第五名算出色。最近轉到千六，步速偏快下同樣跟得急，鄰近對手「凱旋星光」、「王者再現」和「美麗寶寶」等再出全部有好表現，水準比此組對手高得多。最重要是今次快馬不多，預期可從外檔切入一二疊跟好位，賺形勢後可出頭交代。



「佳運來」大前仗轉馬房初出，能以強橫竄勁克服慢步速，蹄下敗將「世界紀錄」其後可得兩W，水準亦高。再出脫腳也追得不差，最近亦可跟有三班中級能力之「喜得福」串Q，於此組已算惡，步速形勢雖稍不及前駒，仍屬第二選擇。「再石磨藍」季內能在強組千二入Q，剛戰留得太後跑法不智，換人排檔內移，如回復前置跑法便可爭三甲。



方駿暉