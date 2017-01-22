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﻿Simon Says——開心遊戲對手轉弱

2017-01-22 列印
        第二場放頭馬得「開心遊戲」，步速應偏慢。「開心遊戲」上仗第五水準不差，今仗對手轉弱，有力贏馬。「吉利馬王」晨課見進步，大冷可拖。「好友益」表現穩定，十四檔卻不易跑，位置機會較高。「贏盡」表現欠穩定，今重戴眼罩會跟前，有力再接近。



        第八場放頭馬得「翩翩」，步速會偏慢。「翩翩」三連捷愈贏愈易，今仗賺盡形勢，有力再下一城。「馬跑得」原來千二最好，上仗無望空，今仗會接近。「有醒」狀態起得合時，用莫雷拉有分頭要尊重。「百勝龍」兩出兩捷，上仗快步速後上水準高，當然要繼續重視。

文孝

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