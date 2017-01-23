﻿莫雷拉又帽子戲法 蔡約翰榜首添三W 佳龍駒四歲三冠過頭關

昨日舉行香港經典一哩賽，結果這場四歲馬系列頭關賽事由摩廄「佳龍駒」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏蔡廄「開心遊戲」及「達羅素」，並且成為騎師王；而蔡約翰則與莫雅合作贏「當家精選」，同樣中三元。至於另一錦標東華三院盃，就由田泰安策騎何廄「祥勝駿駒」奪得。而巴度憑「幸運年年」及「軍勇戰略」首度在港起孖。



昨日重頭戲肉是香港經典一哩賽，摩廄七路興兵，結果還是由大熱門的「佳龍駒」取勝，大摩賽後說：「『佳龍駒』季初確實健康出現問題，令我要重新部署，牠在最近數星期狀態回勇甚速，但今仗能夠輕勝兩馬位，演出之佳仍令我意外。目前此駒狀態已勇，我最主要工作是讓牠維持在最佳水平，以角逐下月的香港經典盃及三月的打吡。」



而建功的莫雷拉則說：「今場策騎指示是將『佳龍駒』守在前領馬之後，入直路移出外欄望空發力，牠贏來清脆利落，以其今仗的取勝姿態，相信可以扳到二千米，並應該是我今屆打吡座騎。」



至於蔡約翰昨日亦成績甚佳，除與莫雷拉合作贏「開心遊戲」及「達羅素」，另邀請莫雅壓陣的「當家精選」也順利取勝，後駒馬主團體經理人黃蔡秀文說：「『當家精選』試閘後經常發燒，所以前後試了七次閘，做好準備才能上陣，碰巧今次莫雅來港客串，真是深慶得人。此駒在外地試閘時已十分肯追，所以今仗在外疊一衝而過，日後增程會更合發揮。」



而「開心遊戲」馬主羅德榮說：「『開心遊戲』在三班賽可以接近，今次落四班跑肯定有優勢，況且本身也能負重磅，所以賽前我們信心十足，各自帶了家人入場準備拉頭馬，結果亦得償所願。」



此外，巴度昨日憑「幸運年年」及「軍勇戰略」贏馬，首度在港起孖，前駒馬主何壽基透露：「今場『幸運年年』贏馬不算意外，因為賽前沈集成表示馬兒狀態大勇，當然巴度的發揮也朝氣十足，表現值得讚賞。」



另一方面，何廄「祥勝駿駒」昨日在直路賽取得三捷，並奪得東華三院盃，練者何良說：「『祥勝駿駒』是五月出生的北半球馬，肯定十分遲熟，幸好馬主有耐性，願意讓牠自然成長進步，而早前羅理雅策騎牠取勝後，表示三班也夠跑，而且跟『崇山寶』同父，肯定可以勝任直路賽。今仗很多人認為主要對手是『良才』，但我仔細研究後，認為其賽績不算特別，所以臨場對『祥勝駿駒』更有信心，贏馬不算意外，希望之後保持進步，季內繼續交出頭馬。」



記者：文傑、亨利