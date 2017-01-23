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﻿馬場浮世繪——祈普敦爆99倍紅麗舍賀生辰

2017-01-23 列印
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  昨日有十六匹馬初出，結果表現不俗，第一場已經有「積極皇」、「都市神話」及「萬利高」包辦前三名，第四場則有「當家精選」強配莫雅輕勝，到第五班更爆出獨贏一百四十倍的「紅麗舍」！而建功的祈普敦昨日二十三歲牛一，壽星仔果然旺氣逼人。賽後馬主李卓然表示，「紅麗舍」是其友人與文家良共同購入，賽前練者表示馬兒未成熟，能夠一出即勝十分意外，所以特別開心。

  至於練者文家良表示：「今場賽事步速快，但祈普敦策騎『紅麗舍』留放恰當，入直路後沿外檔衝刺又無擠無阻。其實賽前試閘後騎師曾向我報告，此駒仍須吸取經驗，今次竟然可以一出即勝，令人驚喜之餘，亦證明質素不俗。」
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