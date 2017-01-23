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﻿馬場浮世繪——巴度獲延期即首度起孖

2017-01-23 列印
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  巴度剛獲馬會延長客串期一個月，迅即交出表現，昨日憑三十四倍的「幸運年年」及十二倍的「軍勇戰略」首度在港起孖，而這條獨贏二串一高達四百零八倍，認真和味！
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