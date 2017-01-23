 Advertisement
  • 2017年1月23日 星期一
  • 19º
  • 64%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——郭能頭場積極皇揀得啱

2017-01-23 列印
Previous Next

  姚廄「積極皇」昨日在郭能胯下一出即勝，姚本輝透露原來郭能賽前有兩匹馬可揀，練者說：「『積極皇』日後可應付千四米，牠來港前已做足操練，成熟程度足夠，我接手後要做的不多。賽前我認為最大對手是『萬利高』，畢竟對方是四歲馬會較成熟，而郭能兩駒都操過，最終選騎『積極皇』，證明有眼光。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd