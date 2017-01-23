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﻿馬場浮世繪——史卓豐做替工食菠蘿油

2017-01-23 列印
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  楊明綸因日前在晨課受傷，所以昨日座騎全部要易配，其中本來由他策騎的「菠蘿油」，最終爆出十二倍冷W勝出，做替工的史卓豐冷手執個熱煎堆，賽後當然笑得開心！

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