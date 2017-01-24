﻿知情達理——馬辛龍可施回馬槍

明晚是猴年最後一次賽事，雖然三T各場形勢絕不單純，但一來有逾八百萬多寶，而且又是博過肥年的最後機會，所以仍值得花心思一試。而基於C+3跑道偏差利內疊，加上今期多了一周時間養草，又輪空了C欄，故估計偏差應利內疊，選馬可循此方向收窄範圍。



頭關第五場四班一六五○米。馬膽不離「騂龍」或「領航大師」，但若比較兩駒上仗表現，後駒或多或少受惠於早段步速慢，並在中段發力賺了形勢；反之「騂龍」上仗沿途落後主要對手「事勝意」七八個身位，而在彎位步速拉快時才走二三疊發力，事倍功半，最後只僅失三甲，走勢絕不差，退熱後今仗換柏寶而大熱多數是潘頓的座騎，三甲相對較穩。



次關第六場四班一二○○米。此場是三關當中最亂，嚴格來說沒有一駒全無三甲機會，所以要冒險取膽，否則注碼會太多。而既然亂局難言穩健，個人選膽會博半冷的「駕悅」。此駒前仗初跑谷草，在慢步速下沿途處理不夠積極，直路初又持續受阻，最後只以個多身位負於超班的「綠茵風采」，反映對此程很適應。至於上仗再戰名次不進反退，是因為早段進退失據，蘇兆輝的處理比前仗更差，敗不足據。今仗換上黎海榮，表面上是弱配，但相信沿途處理未必會比近仗的蘇兆輝差，除非心意想多減四分落班，否則以其前後俱備的跑法，今仗三甲機會高。



尾關第七場三班一六五○米。此場快馬不少，馬膽宜取中後置型的「爪皇烈焰」。此駒前仗初跑同程即勝，在利前置的慢步速下，末段可從後一衝而過，今季踏入五歲後進步明顯。上仗再出雖然三甲不入，但當日偏差極不利走三疊，牠走二三疊轉彎，最後只負不足兩身位，走勢及格有餘，而且同場都是走二三疊而負三個馬位的「加州再豫」再出補中，更凸顯前駒的殿軍水準不俗。雖然上月初曾因腳傷退賽，但反而因此比對手賺了體力，加上埋門操足，今仗應可坐位望贏。如果此關要取雙膽，個人會在「龍船」與「牛精叻仔」之間考慮。



仲達







