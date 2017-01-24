﻿閘中尋寶——魔連奴不遜高班佳駟

第八場三班千二米，蔡廄「魔連奴」十二月初復出跑千二米拼獲季軍，只敗給進步的「海翡翠」及「騰龍超影」，表現不差。賽後隨即復課，本月連試兩閘，上周二由雷神試直路閘，沿途輕鬆領放，與高班馬「幸運如意」同試也不落下風，狀態比上仗更好，屬今仗機會馬。同場苗廄「開心神駒」今季三戰演出平平，不過上仗中段走勢不差，敗於強手不足為據。本月中試泥閘早段應聲彈出，沿途扣韁順走已具作戰水準，久未交代之馬回師前季贏馬路程，應有拼搏決心。



第六場四班千二米，蘇廄「天意」屬初出的三歲澳洲馬，自十月起已連番試閘，上月中試谷閘早段輕鬆跟跑，直路移出中檔，潘頓稍稍催逼下反應不俗，翻步流暢有力，今仗估計早段步速不快，對手平平之下有冷門機會。



第五場五班一六五○米，李廄「沙角威龍」月初試泥閘起步最慢，直路末段稍騎即有反應，過終點後餘勢不差，今仗回師首本路程也有半冷機會。



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