﻿大賽專題——天才獨挑摩東蔡

路程千六米的董事盃，乃香港三冠系列的頭關。這項賽事的歷史非常悠久，一九五八年的元旦日，當時馬王「夜遊人」在韋耀章胯下以破紀錄時間勝出的「理事盃」，便即董事盃，只因當時中譯有別。



一九七八年沙田馬場啟用後，董事盃一直安排在沙田上演，起初的路程為千四米。



一九九一年，香港首辦三冠系列，以董事盃為頭關，路程也改為千六米。



九一至九二年度和九二至九三年度，「翠河」都囊括三冠系列尾兩關香港金盃和遮打盃，但卻因在董事盃屈居亞軍而失落三冠榮銜。直到九三至九四年度，「翠河」終於全闖三關，登上三冠寶座，成為迄今唯一的三冠馬王。



本屆董事盃適逢大年初三，格外矚目，而參戰馬各有長短呈均勢。十二駒列陣，大摩出五駒，包括「明月千里」、「步步友」和「威爾頓」三匹馬王；告東尼出四駒，包括上屆及二○一三年盟主「大印銀紙」和「將男」，以及應屆香港一哩錦標冠軍「美麗大師」；此外則是蔡約翰的「詠彩繽紛」與「首飾太陽」，以及葉楚航的「天才」。



大摩有三匹馬王在陣，「步步友」和「威爾頓」都因年事漸長而走下坡，暫未復當年光景。「明月千里」曾因健康問題，錯過了上年十二月份的浪琴表香港國際賽，年初三季內首次出師，狀態如何亦為馬迷關注。



摩廄另外兩駒，「喜蓮獎星」和「壯思飛」在應屆浪琴表香港一哩錦標分列亞季，近態正勇，可能才是真正的爭霸之材。當然，告東尼的「美麗大師」連奪中銀馬會一哩錦標和浪琴表香港一哩錦標，銳氣更盛，自有再下一城的條件。



除上述浪琴表香港一哩錦標的三甲馬外，浪琴表香港盃的亞軍「天才」亦令人滿懷憧憬。只因前仗在馬會盃一衝即安車平五路，上仗不敵於日本馬王「滿樂時」敗不為辱。「天才」現在才臻大勇，隨時可以把摩、東、蔡的惡馬一網成擒。



馬場脈搏



