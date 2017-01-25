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﻿勝在有方——金滙龍華爭勝主角

2017-01-25 列印
  「金滙龍華」上季在谷草一哩負頂磅可輕取其後加添四W兩P之「高利多」，再出於二班跑黏軟地也可跟季內贏一班之「馬上發財」跑近，足證此程威力值二班頂。其後因馬主問題而缺陣逾半年，今季初跑此程起步失機後跟跑，以為未有轉機，怎料剛戰回復前置即能氣走「包裝鬥士」，末段餘勢愈衝愈勁，重拾濃烈角逐興趣。同程十二戰只有兩次落第而九次入Q，路程專家勝後常可打疊好，由於季內損耗不多，現階段體力正強，跑法機動之馬排好檔，屬爭勝主角。

  「東方快車」早前兩仗蝕磅多也可跟「天才」和「喜蓮獎星」跑近，休夠回到二班便有利，同父馬合谷草，本身早已在谷閘跑得好，忠心馬有力橫掃。

方駿暉
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