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﻿Simon Says——揮闖打鐵趁熱

2017-01-25 列印
  第六場前置馬有「星際武士」、「富萬家」及「駕悅」，步速會偏快。「正本雄心」上仗沙田強組第四，附近的對手再出多有表現，過來谷草成冷門，必須留意。「同進」前仗快時間追一段吸引，今仗又有快步速幫助，應會非常接近。「你知我意」上仗全程外疊慢步速接近，表現合格，今排一檔有位置機會。

  第七場放頭馬有「經典帝國」、「牛精叻仔」及「快樂寶貝」，步速會甚快。「揮闖」連續兩仗做高水準，打鐵趁熱有力贏馬。「爪皇烈焰」上仗退出焉知非福，小休後今仗遇好形勢，可予威脅。「金碧旺旺」上仗水準不俗，狀態已勇位望較高。「龍船」兩勝水準合格，跑法機動有接近機會。

文孝
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