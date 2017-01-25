﻿翠絲過兩關——事必獲利綽綽有餘

上周「雲呢拿」降落四班即輕勝，今次方廄的「事必獲利」也甚有前駒的影子。牠前仗仍在四班上名，今次竟可落五班，雖然排大外檔，但對這匹後勁馬的影響未必太大。回看今季的谷草C+3跑道，不時見中距離賽有得追，此駒居五班實力超級，應會蝕得起！



另一邊廂，廄侶「綽綽有餘」應是配合而來，上次其贏馬過程頗驚險，但以短距離取勝，好處是換來加分不多，伸算現評分必有上升空間。騎練均覺得此駒跑谷草的適應力不成疑，今排好檔起步，可望沿途能守好位，形勢有利下，連捷可期。



珊翠絲