﻿霍利時送歲戰捧盃

昨晚舉行猴年送歲賽，唯一錦標是香港會挑戰盃，結果由「爪皇烈焰」奪標，練者霍利時另贏「育馬妙星」起孖。至於莫雷拉與方嘉柏合作憑「綽綽有餘」及「萬馬飛騰」齊齊梅開二度，騎者最終更成為騎師王；其餘潘頓和蘇兆輝亦分別各贏兩W。



霍利時昨晚憑「育馬妙星」及「爪皇烈焰」起孖，後駒更捧香港會挑戰盃，練者賽後說：「雖然『爪皇烈焰』上仗入閘前退出，但情況絕不嚴重，休息兩天已復課，近期加強操練下，狀態愈來愈勇，今場早段步速甚快，牠可輕鬆跟隨，入直路望空即發揮強烈追勁，表現出色，預計勝後加分不會太多，續跑三班賽不難再捷。『育馬妙星』情緒容易緊張，每次賽前都渾身大汗，上鞍及在亮相圈行圈都十分困難，幸好今次臨場情況稍見好轉，所以即使未能像早前取勝時搶放，但留後跑一樣夠贏，而且姿態更輕鬆，看來仍有進步空間，如果情緒進一步改善，升上三班依然可再添頭馬進帳。」



莫雷拉昨晚成為騎師王，並為方廄勝出「綽綽有餘」及「萬馬飛騰」，賽後方嘉柏說：「『綽綽有餘』能夠打疊取勝，表現之佳令我很滿意，尤其牠曾經有嚴重腳患。今場此駒展示出跑法彈性，反映仍有進步，加分後續有機會爭取頭馬，而長力可以扳上二千米。」



此外，潘頓昨晚憑「欖球鑽石」及「大情人」梅開二度，前駒為蘇偉賢今季第三十場頭馬，練者表示：「『欖球鑽石』不是很叻，在五班爭勝也要視乎形勢，今次排十一檔甚難跑，賽前我與潘頓商量對策，他說一係放頭一係留後，結果我們決定放頭，而騎者臨場搶閘後成功貼欄，結果賺形勢順利放到。」



至於賀廄「大情人」則與伯廄「康樂神駒」在終點前叮噹馬頭，結果影相險勝，為賀賢打破兩個月未曾贏馬的悶局，練者賽後開心地說：「『大情人』有一定質素，而且曾經跑過四次第二名，水準都很高，今次靠點運氣幫助終於險勝，可惜大長途賽事編排不多，我要細心研究之後如何部署。」



另一方面，昨晚除了賀賢，同是下游倉主的鄭俊偉和告達理也有馬贏。鄭廄「荷蘭風車」與時廄「樂家將」上次曾串Q，昨晚同場再對戰，結果前駒在杜利萊胯下再次壓倒後駒取勝。練者鄭俊偉指：「『荷蘭風車』的質素真的很普通，今仗只是再次擊敗『樂家將』，而最大對手『事必獲利』排檔差兼負重磅，加上中段發力消耗大，我們則留在其後慳力，形勢非常夢幻。無論如何，能在過年前勝回一仗，我的心情也穩定下來。」



而練者告達理表示：「『你知我意』是早成熟快馬，而且在紐西蘭我兒子的馬房做好前期工夫，所以來港第三仗便能勝出。此駒非常容易訓練，估計田草亦合腳法，可望會繼續有好表現。」



記者：文傑、亨利