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﻿馬場浮世繪——快趣的出閘起擒好驚險

2017-01-26 列印
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  昨晚第一場賽事開閘時，時廄「快趣的」起擒，情況驚險，幸好騎者韋達機警撐住兩邊閘廂，沒有從馬背墮下，而此駒則「吉」馬出閘，但捧場客就未跑已輸錢，慘情！

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