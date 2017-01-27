﻿紅衣醒神級數最高

千博士在此先和大家拜個早年，祝各位在新一年萬事如意、身體健康！周一的初三賀歲馬，各大彩池都有累積多寶，其中三Ｔ的多寶更高達千二萬，自然是賀歲戰的焦點所在！



先講講跑道形勢，今次用田Ｂ作賽，此跑道一向較為少用，今季暫時跑過一次，上季全季亦只得兩次。今季開鑼日的田Ｂ賽事中，場地正常而賽事模式可放可追，基本上只視乎步速，不過馬匹轉彎飛三疊卻頗不利，內疊馬形勢較好。至於上季的兩次田Ｂ日馬，賽事模式相當公平，轉彎走三疊也不算蝕底！



三Ｔ頭關四班千二米，揀馬範圍未算闊，但揀膽不易，建議用互串策略。「帶盈來」在四班有點優勢，上仗表現已見復甦，今次負重雖難贏，但三甲可爭一席。「追風追月」前仗在三班同程輸鴛鴦地，上次跑千四擺明求減分，今次落班即回師千二米，矛頭所在。



「好叻仔」跑千四米一再有好表現，如今縮回落千二，可賺點級數，強配雷神應決意求交代，必拼無疑！「錶之星」贏馬轉配備，當然令人擔心，但以馬論馬屬今場必選！



「一定賺」大熟當起，身在四班要再贏應無難度，只是換上韋達難作重心。「光速銀桂」季內一直維持勇態，上次雖在弱組爆冷，但加五分不多，乘勇仍可爭三甲！



三T次關第六場二班一千米。「紅衣醒神」前仗跑田草千二米一放到底，頭馬水準極高，因為該役在田草Ａ跑道誓師，而此駒是今季唯一能夠在田Ａ贏出的放頭馬。至於「紅衣醒神」上次在千二米只能得第三，主要是輸鴛鴦地，今次雖初跑此程，但排十一檔好位，級數高可坐位望贏！



三Ｔ尾關第七場千四米。「帝豪寶寶」上次在此程僅不敵「四季旺」，後駒再出角逐香港經典一哩賽，於大蝕分的情況下亦能入Ｑ，反映「帝豪寶寶」上次的賽事水準極高，今次排一檔起步，憑主動跑法當可穩入三甲！



