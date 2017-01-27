﻿天才換人圓大葉

年初三的重頭戲第九場董事盃，韋達騎住「威爾頓」爭標，想必百般滋味。因為「威爾頓」雖是馬王，有幸沾手總是榮幸，惟想深一層，「威爾頓」如非已是過氣馬王，也輪不到由韋達這位過氣的冠軍騎師沾手，人馬都今非昔比，不可不歎一句相逢恨晚。而令韋達更不感味兒的，是自己今仗之所以要騎過氣馬王，只因原先屬其私家座騎的葉廄「天才」，早前另結新歡，再也輪不到由他主轡。說是人情冷暖？卻怪不得葉楚航，事關「天才」在韋達胯下，極其量只贏到三級賽百周年紀念銀瓶，之後黔驢技窮，然而一落在羅理雅手中，卻可於二級賽馬會盃稱王，而翌仗換潘頓爭一級賽，更只負於日本馬王「滿樂時」入Q，傲視本地同儕。葉楚航連冠軍練馬師都做過了，卻仍以未贏過一級賽為憾，得見「天才」原來換走韋達便堪寄厚望，今回出戰董事盃，也只好將帥印重交羅理雅求圓夢。「天才」上仗爭香港盃確已證明級數，回師千六米有兩捷往績可稽，葉楚航的首場一級賽戰功，有望得在雞年伊始。



聶駿