﻿雷神初三運財童子

莫雷拉前晚夥拍「綽綽有餘」和「萬馬奔騰」起孖後，年初三賀歲賽事騎足十一場，是唯一一位出足十一場的騎師。他表示多駒實力不弱，希望牠們臨場悉數交出預期水準，連場贏馬最好不過。



蔡廄的「運財童子」今季上陣以來，四次出賽均排在外檔起步，依然取得一冠一亞兩季，剛戰牠增程跑千四米，力拼僅負得第二，今次升三班再跑同程，莫雷拉分析說：「剛戰『運財童子』敗在排外檔及出賽經驗不及對手，在入直路後更嚴重內閃，數度碰撞對手，令我難以未能力策座騎，最終被對手有機可乘贏馬。隨着此駒出賽次數漸多，相當會愈跑愈好，今次升三班出賽，以其質素不會構成障礙，何況牠負磅較上場驟減十五磅，排六檔亦是有利因素，我期望此駒發揮出水準，再贏頭馬。」



前馬王「步步友」上次角逐國際一級賽香港一哩錦標，僅以兩個馬位落後頭馬「美麗大師」跑第六，賽後馬兒操練進一步加強，今次列陣董事盃，莫雷拉說：「『步步友』復出以來，狀態愈來愈好，以一匹缺陣多時的馬匹來說，牠在香港一哩錦標的表現令我十分滿意，及後本月初試大閘走勢甚佳，接着的操練亦有良好走勢，令我深信『步步友』的狀態回復全勇，無疑今賽水準甚高，同場對手惡馬甚多，但『步步友』將有足夠實力殺入戰團，爭取最佳成績。」



「紅衣醒神」前仗一放到底贏馬，上場再跑同程，臨場場地卻不利前領馬，結果落敗跑第三，初三此駒初跑一千米直路賽，莫雷拉表示此駒速度良好，而且跑法機動，前領及留後均合適，加上目前狀態大勇，都有助其適應直路賽，排位抽得十一檔亦有利，因此「紅衣醒神」亦具機會爭勝。



特約記者：文傑



