﻿頭號目標——喜蓮獎星摩軍皇牌

第九場國際一級賽一六○○米。「喜蓮獎星」上仗出戰香港一哩錦標時，筆者以之作全日重心，理由是牠上季尾贏一班賽時，重負一三三磅之下在慢步速一衝而過，輕鬆彈離當時受讓十三磅的「壯思飛」，盡顯佳駟風範。結果，「喜蓮獎星」在該仗的際遇雖不至於差過前仗在馬會一哩錦標般於直路勒避，但在大利走外疊後追之下，入直路後遲遲未能完全望空，直到最後二百米當主要對手「美麗大師」衝順兼透出後，才徐徐發力上前，最後雖差馬頸位未能追及後駒，但已輕鬆趕過廄侶「壯思飛」，演出符合預期。



大摩雖不乏能力高強的四歲馬，但今季爭奪年長馬的千六米一級賽，相信仍要倚重「喜蓮獎星」，所以今戰馬房雖然出馬五匹，但在我眼中，能挑戰「美麗大師」的就只有一匹「喜蓮獎星」而已，策略上依舊是一注單W，另補搭後駒的鴛鴦Q。



仲達