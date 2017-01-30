﻿勝在有方——無敵飛龍坐亞望冠

「無敵飛龍」上季一出即勝後，季尾初跑千四米，步速偏快下竟不智地中段發力，蝕位甚多仍能得接近之季軍，已知質素非凡。今季因健康問題遲至元旦日才復出，起步脫腳後竟能從似無可能位置追入亞軍，走勢令人驚喜。再出於此程能鬥贏演出極準之「旌暉」，爆發力依然驚人。連同外地合共十一戰共得五W五P，只有一次谷草一哩落第，屬另一忠心鐵馬。今次上班遇對手非強，虛分自購馬未見盡，末段常可交出22秒左右之竄勁，出馬少可後上衝入前兩名。



廄侶「飛來猛」前仗賺慢步速下失Q，雖漸見盡，但剛戰本身頭一千米造58秒49，放得不慢仍能第二度氣走今次又同場之「世澤之星」，屬出色亞軍，今次對手減弱，季內未交代之大摩馬必珍惜機會爭盃。「好健康」前仗步速快跟得急，本身造1分10秒91仍能得殿軍，鄰近對手「活力歡騰」和「縱橫大地」其後可包Q，於此組負輕磅有冷腳機會。「世澤之星」近兩仗輸來沒借口，但重配贏馬拍檔雷神，尚可拖一票。



方駿暉