﻿Simon Says——帝豪寶寶上升空間大

第七場放頭馬有「好愉快」及「運財童子」，步速會正常。「帝豪寶寶」上仗輸給「四季旺」非戰之罪，後駒是過百分好馬，「帝豪寶寶」現時評分仍有大量上升空間。「喜得福」前仗水準高，上仗落班當然輕勝，回三班仍有一爭之力。「運財童子」上仗輸給「好愉快」令人失望，上三班位置機會較高。「金剛之星」狀態一到，上仗已幾乎贏馬，有質素的馬繼續兼顧。



第十一場放頭馬得「翡翠福星」，賽事沒有步速。「歌神」上仗無望空都接近，「美麗傳承」及「加州議長」再出已補中，「歌神」應有力贏馬。「哈蝦巴爸」連場第二，水準算不俗，繼續有威脅。「喜旺寶」忠心，爭分跑打吡大賽，繼續接近。



文孝



