﻿Simon Says——帝豪寶寶上升空間大

第十一場放頭馬得「翡翠福星」，賽事沒有步速。「歌神」上仗無望空都接近，「美麗傳承」及「加州議長」再出已補中，「歌神」應有力贏馬。「哈蝦巴爸」連場第二，水準算不俗，繼續有威脅。「喜旺寶」忠心，爭分跑打吡大賽，繼續接近。
文孝
身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），日前將坐落尖沙咀彌敦道的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），據估計「The ONE」市值約一百八十億元，有指甘比現時身家逾三百億元。...
2017-01-27
日本APA連鎖酒店集團在客房內放置否認南京大屠殺、強徵慰安婦的右翼書籍，惹起中韓兩國不滿，相繼向該集團施壓，中國國家旅遊局日前更要求旅遊業界、遊客抵制該酒店。中國奧委會昨稱，日方已承諾北海道札幌下月舉...
2017-01-27
紐約布魯克林小貓「奧斯陸」近日成為網上紅貓，因為牠每次拍照均是愁眉苦面，看似多愁善感。由於實太惹人憐愛，其主人奧茲特別替愛貓在社交網站facebook、twitter開設帳戶，不時更新奧斯陸最新相片，吸引大批貓奴讚好追隨。奧茲表示，奧斯陸雖然滿面愁容，其實牠性格開朗，而且很貪玩，經常在其身邊逗她歡喜。
2017-01-27
御龍山鄰近港鐵火炭站，交通方便，甚受買家青睞。是次介紹其中6座特色大宅，實用面積1419方呎，優勢是連私家平台及泳池，外望城門河兩岸市景及馬場景，視野無阻。 大廳間隔呈長方形，極為寬敞，採典型...
2017-01-27
美股杜指在周三首度升上20000點大關後，周四早段繼續靠穩，守住此一里程碑之上；標普指數突破2300點，納指也再創紀錄新高。Verizon據報研究與Charter Communications合併，後者股價早段曾銳升近9%。 杜瓊斯工業平均指數周四早段曾見20120.66點，隔日升52.15點；標準普爾五百指數曾見2330.75點，升2.38點；納斯達克指數見5669.61點，升13.27點。三大指數均創日內紀錄新高。滙控（005）美國預託證價格曾見66.96港元，較香港收市價升0.26元；中移（941）美國預託證價格曾見88.48元，較香港收市價升0.28元。 到...
2017-01-27
史浩克04新兵古多貝斯托拿在上輪德甲一箭定江山，替球隊主場絕殺恩高斯達特，獲教練韋恩斯拿爾點名稱讚。這名廿七歲前鋒在處子戰即有好表現，今晚聯賽可望再有進帳，替新東家擊退客戰表現平平的法蘭克福，直取主勝。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 古多貝斯托拿在冬季轉會窗從德乙紐倫堡須投史浩克04，上輪處子登場即替球隊絕殺對手，教練韋恩斯拿爾直言對這名奧地利籍射手期望甚高︰「此子在首戰的表現已經證明今次收購值回票價，相信他在未來會繼續是我們的搶分關鍵。」事實上此子上半季為紐倫堡在德乙上陣十六場入十四球，入球效率驚...
2017-01-27
現代人經常使用鍵盤、手機，又或者長時間打掃、寫字及彈奏樂器，令手部按摩需求日漸增加。多得先進科技，按摩手套得以面世，讓手掌如坐上按摩椅般，即使農曆新年期間與親友攻打「四方城」亦不怕手軟！ 文：阿卓爸爸...
2017-01-27
主持旅遊節目、被高登巴打賜封「世界級港女」的杜如風（Helen），近年撇唔甩肥膏，包包面脹爆上鏡。去年，她飽受喪父之痛，搞到濕疹發作，長期食類固醇，肥腫難分更加嚴重。日前下午，「厚切Helen」偕友行...
2017-01-27
送猴迎雞，港股小陽春，樓市暢旺，失業率低，香港形勢穩中向好，然猴年黑天鵝亂飛，預料雞年亦會有不少風雲變幻，其中港人最關心誰人將會出任下屆特首，而世人亦注視狂人特朗普就任美國總統後，有甚麼大動作，雞年帶來新希望，也有不少挑戰。 港股昨天爆升三百二十五點，恒指收報二萬三千三百七十多點，創下四個月來高位，市場預計港股在雞年有力向上，最樂觀估計可升至二萬六千點的水平。近月來港旅客止跌微升，零售業營業額期望可由谷底反彈，追回去年失落的生意。美國啟動加息周期，去年本港樓價一度下跌，但為時甚短，很快就掉頭回升，反映本地住宅市場需求仍大，如無特別事故，預期今年樓市將會大致平穩。 雞年開局好...
2017-01-27
第九場國際一級賽一六○○米。「喜蓮獎星」上仗出戰香港一哩錦標時，筆者以之作全日重心，理由是牠上季尾贏一班賽時，重負一三三磅之下在慢步速一衝而過，輕鬆彈離當時受讓十三磅的「壯思飛」，盡顯佳駟風範。結果，「喜蓮獎星」在該仗的際遇雖不至於差過前仗在馬會一哩錦標般於直路勒避，但在大利走外疊後追之下，入直路後遲遲未能完全望空，直到最後二百米當主要對手「美麗大師」衝順兼透出後，才徐徐發力上前，最後雖差馬頸位未能追及後駒，但已輕鬆趕過廄侶「壯思飛」，演出符合預期。 大摩雖不乏能力高強的四歲馬，但今季爭奪年長馬的千六米一級賽，相信仍要倚重「喜蓮獎星」，所以今戰馬房雖然出馬五匹，但在...
2017-01-30