﻿翠絲過兩關——快樂火龍追風追月

今日是年初三，先向讀者拜年，祝大家馬運亨通，三T常中！心水方面，筆者最是喜歡「快樂火龍」。其實上場已覺得此駒具爭勝機會，因為五落四班優勢很大，但鞍上人蔣家琦卻未能發揮馬兒的水準，直路上全程外閃，以致最終三甲不入。今次改配郭能，雖然沒有減磅優惠，但騎功搭夠更加重要，尤其是這類難出頭之馬。晨課所見，馬兒狀態及進度理想，未交代之馬加上馬房成績仍落後，定必盡拼鬥志無疑。



此外，沈廄「追風追月」上次臨場大幅落飛，當時倒覺得，此駒若在四班搏殺的話，贏馬把握絕對大得多，所以不太相信會在三班起筷。今次果然求仁得仁，落班之餘更即配大師傅，排靚檔贏面壓一。



珊翠絲