﻿告東尼短途起孖奪標 祈普敦後上封王 大摩連捧兩盃賀年

昨日雞年賀歲賽丁財兩旺，三場盃賽方面，大摩憑「喜蓮獎星」奪得董事盃，並憑「壯思飛」及「步步友」包辦三甲；而賀年盃亦由摩廄馬「無敵飛龍」勝出，騎者祈普敦另贏「喜旺寶」及「龍船鼓響」，與大摩同告中三元兼成為騎師王。至於百周年紀念短途盃，則由「幸福指數」奪標，練者告東尼另贏「一定賺」，與郭能和莫雷拉齊齊起孖。此外，何澤堯尾場犯規，被罰停賽兩日。而蔣嘉琦因上周三夜馬違例，被罰停賽三日及一萬二千五百元。



昨日有三場盃賽，盃王大摩自然大舉搏殺，結果分別奪得董事盃和賀年盃。其中練者在董事盃五路興兵，最終「喜蓮獎星」取勝，廄侶「壯思飛」及「步步友」跑二三名，摩廄包辦三甲。大摩賽後開心地說：「『喜蓮獎星』鬥心特別強橫，上仗在香港一哩錦標因受阻落敗，今次在貝湯美胯下，直路也曾找不到空位，幸好順利望空後衝刺強勁。此駒已報名三月二十五日的一級賽杜拜草地大賽，但當天是澳洲重要賽日，貝湯美未必能夠策騎，屆時可能轉配莫雷拉。至於『步步友』受阻下後追跑第三，表現亦佳，下場將角逐下月二十六日的女皇銀禧紀念盃，莫雷拉認為爭勝機會甚大。其餘『明月千里』久休復出，走勢仍令人滿意，而此駒往往狀態冒升甚速，之後會出戰下月二千米一級賽香港金盃。」



至於賀年盃則由摩廄「無敵飛龍」勝出，建功的祈普敦另贏「喜旺寶」及「龍船鼓響」，中三元兼後上成為騎師王。



此外，昨日另一錦標是百周年紀念短途盃，結果由「幸福指數」爆出九倍冷W，練者告東尼另贏「一定賺」起孖，他表示：「『幸福指數』跑千二米肯定較上場一千米理想，今次臨場場地受天雨影響，而主要對手『友瑩格』讓其五磅，各項形勢都對前駒有利。賽前我吩咐郭能盡量搶前，結果順利放出後走得輕鬆，成功率先衝過終點。然而，此駒是正宗短途馬，跑香港速度系列次關女皇銀禧紀念盃可能路程太長，我要與馬主研究後再決定部署，但五月舉行的第三關千二米主席短途獎則肯定會上陣。」



記者：文傑、亨利