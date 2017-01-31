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﻿馬場浮世繪——許晉奎初三又拉頭馬

2017-01-31 列印
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  昨日雞年賀歲賽由葉廄「神寶金剛」先拔頭籌，建功的莫雷拉則勝出個人今季第二十一場五班頭馬，認真誇張！另無巧不成話，上年的初三賀歲賽，此對騎練曾憑「神電金剛」贏馬，令馬主許晉奎連續兩年同日拉頭馬！至於葉楚航則表示：「『神寶金剛』次次排外檔，今仗也未例外，好彩對手不強，而且莫雷拉走位甚佳，早段切入二疊有遮擋，加上賽事步速較預期快，有利我們後追。此駒偏向遲熟，長遠以千六米最好。」
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