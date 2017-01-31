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﻿馬場浮世繪——駿協精英P今季最冷

2017-01-31 列印
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  昨日三T尾關跑第三名的是「駿協精英」，由於其獨贏賠率冷至二百八十九倍，所以位置派彩有六百零一元，暫時屬季內最冷，但仍未打破「百利多」的六百二十七元紀錄。
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