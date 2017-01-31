 Advertisement
  • 2017年2月1日 星期三
  • 17º
  • 87%
熱門： 曾俊華林鄭月娥六合彩肖建華拐子婆

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——鄭俊偉賀歲賽六連莊

2017-01-31 列印
Previous Next

  講起賀歲賽贏馬，鄭俊偉昨日亦保持良好紀錄，他憑郭能策騎的「尊兄」爆出二十四倍獨贏，連續六年賀歲戰都贏馬，練者賽後說：「『尊兄』近期狀態大勇，而且血統上有長力，所以今次決定由千六米轉組跑二千米，另外郭能剛戰騎完指此駒不夠集中，建議改變配備，結果真的奏效。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd