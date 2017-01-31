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﻿馬場浮世繪——羅理雅雞年打破悶局

2017-01-31 列印
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  羅理雅早前因不小心策騎，被連環罰停賽個多月，而復出後亦一直守齋，但昨日雞年賀歲賽終於轉運，在第十場策騎沈廄「晚風」後上輕勝，打破頭馬悶局。
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