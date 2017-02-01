﻿閘中尋寶——威先生勝後更勇

第一場四班一千米，伯廄「笑傲非凡」是初出的澳洲三歲馬，季初操練一直較悠閒，至十二月中才試沙田草閘，該課八百米閘早段刻意居後，沿途走勢輕鬆，末段留不住移出中檔便自動湧上。其後再試直路一千米閘，起步順走速度不俗，跑姿台型皆似中上班馬，落腳亦比一般三歲馬成熟。一月中試谷閘起步刻意扣後，早段稍為搶口，末般稍稍推騎反應尚好。單以試閘計，現時已有足夠備戰，馬房今季成績平平估計必思進取，今仗對手平平已屬機會馬。



第六場三班一千米，何廄「威先生」上仗回四班即大熱取勝，勝後隔十天竟再試一千米谷閘，動態積極。該課閘早段反應佳，沿途緊跟快馬「旅遊多寶」，直路上保持走勢，狀態更勝贏馬時，今仗回升三班都有力一戰。同場方廄「放眼量」為三歲澳洲PP，於當地兩戰兩勝左轉變化場地。一月中與「威先生」試同課閘，前段明顯不夠快，沿途馬頭向外側，直路上反應平平，走勢欠規矩，旨在吸取經驗。



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