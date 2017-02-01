﻿知情達理——競駿時代有績可尋

明晚雞年首次夜賽，三T並無多寶，但各關形勢不算太複雜，而且石廄、葉廄和偉廄等華倉布下重兵，似乎本地馬房將會大出擊，有路可循之下，亦減低了選馬難度。



頭關第四場四班一六五○米。此場有機會是慢步速賽事，所以「紫電明珠」雖然已拼足半季，但仍然是必選之馬，尤其近來晨課不是拍跳就是由莫雷拉親跳，一點放軟手腳的迹象也沒有，看來會保持季內逢出必拼的作風。



「飛越峰」此程性能未明，但近仗在千四米所遇對手明顯級數高於此群，做膽不安心，但亦是範圍必選。「實在威」今季逢跑谷草一哩都有走勢，上仗只敗於排外檔過於被動，今仗轉排內檔可跟得較前，會內閃之馬若在直路沿欄衝刺，更會加強威力。



次關第五場四班一二○○米。相對地此場是三關中最沒重心，但因為快馬只有「勁兔皇」和五升四的「盈喜悅」，估計步速未必快，所以馬膽可博半冷的「競駿時代」。其實此駒早已於試閘有過不俗表現，而前仗在谷草一千米取得的第五名，表面上被彈甩了三個多身位，但頭馬「首映」其後可輕勝三班，就算只先牠個多身位過終點的「問鼎高峰」其後也補中，賽事水準不俗。再者，當晚雖然不少在直路走內欄之馬可上名，但牠們再出大多都再有好表現，相信當晚或有不利內欄的鴛鴦地，而「競駿時代」走不利場地仍可與強手走近，屬值得跟進的賽績。今番配合馬房強陣而來，賽前再由羅理雅親自試閘綵排，鬥志無疑，有前速之馬排二檔亦好跑，爭一席三甲不算苛求。



次關第六場三班一○○○米。此場買WQ沒甚趣味，但三T則有穩膽，「首映」上仗無論是速度或末段貫注力，都清脆利落地勝過極準繩的「實力飛駒」，除非今仗逼不起前速而被頂在三疊，否則無不入三甲之理，馬膽不作他想。



仲達