﻿紫電明珠不貪便宜

初三賀歲戰，「幸運如意」在備受看好的情況下，卻受制於形勢而再次屈居亞軍，一月份就此過去，呂健威始終未敲得響二○一七年的勝鼓，目前仍只得八W在手，而馬季僅餘下約一半的賽期，唔急就假。為求盡快止住頭馬荒，免得季尾爭上岸而要擔驚受怕，呂健威今回終於請來莫雷拉助拳，希望憑狀態夠勇的「紫電明珠」可以助馬房建回一功，亦好向馬主交代之前連場跑第二的冤屈。



「紫電明珠」之勇，可見於近五仗跑谷草一六五○米四度在蔣嘉琦胯下入Q，走樣一役則是在國際騎師賽抽中配不熟地頭的鄭朗升，輸人而非輸馬。不過跑來跑去都第二，總不是辦法，「紫電明珠」配蔣嘉琦雖有減五磅之利，卻總是次次埋不到尾，此乃騎者尺寸尚欠一點火候的關係，今次用到雷神則無此憂，鬥末段亦必硬淨得多，呂健威不再貪減五磅的便宜，除笨有精。再者的而且確，此馬歷來三捷俱由雷神經手，不由不服，想再贏馬，也不由呂健威不安排故劍重逢。



聶駿