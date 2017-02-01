﻿亨利隨筆——隔晚賠率有啟示

有人認為隔晚賠率毫無參考價值，原因是獨贏彩池得一百幾十萬，大戶「真錢」還未到，其時的賠率僅反映散戶取向，故可信性甚低。但事實上，隔晚賠率具備啟示作用，尤其當馬匹票數異常偏熱，我們便要留神。



以初三賽事為例，第七場「龍船鼓響」隔晚一度是十幾廿蚊頂頭大熱，雖說牠上仗追勢極具瞄頭，而相近對手再出亦多有佳作，賽事水準有指標價值，但本身久休兩個多月，近況存疑點，隔晚獨贏竟熱如雞肋，會是散戶所為嗎？結果，牠埋門回飛至九倍並順利勝出。



還有尾場跑入Q的「南京之友」，隔晚後備補上時，起初曾被熱捧至兩倍以下，是馬迷誤會「美麗威威」仍列陣而投錯注嗎？想深一層，後駒初出插三班兼負頂磅，根本沒條件成為一面倒熱門。



綜合上述兩駒個案，很明顯大戶在隔晚已悄悄出手了。



亨利



