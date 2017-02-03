﻿莫雷拉羅理雅齊三W

昨晚舉行雞年首次谷中夜賽，莫雷拉和羅理雅都贏三W，前者為蔡廄「主力艦」、「首映」及呂廄「紫電明珠」建功，並於第七場賽後提前成為騎師王。而羅理雅則贏「愛寶」、「喜益善」及「發明小子」，後兩駒為沈集成包辦第七口孖寶。何澤堯第一場後退下火線，但無大礙，周日照常出賽。



記者：文傑、亨利



莫雷拉昨晚頭兩場都大熱倒灶，而且輸到三甲不入，但第三場開始發動贏馬引擎，憑「主力艦」、「紫電明珠」、「首映」及「嫡愛寶」取得三冠一亞，於第七場賽後提前成為騎師王。至於「紫電明珠」為呂健威取得二〇一七年首場頭馬，練者賽後開心地說：「『紫電明珠』步幅闊大，必須擺在前列競跑才發揮得好，莫雷拉乃唯一贏過的騎師，當然深明馬兒特性，所以今仗起步後即採取主動跑法，雖然沿途在二疊位置，但走勢輕鬆，入直路猶有餘力，拒對手衝刺，人馬表現均相當出色。」



昨晚表現出色的還有羅理雅，賽前其騎師王賠率一直落飛，果然有料到，他先憑「愛寶」食頭胡，之後再憑沈廄「喜益善」及「發明小子」包辦第七口孖寶。前駒練者徐雨石說：「『愛寶』近期在中距離賽事表現平平，所以今次刻意安排牠縮回短途出擊，但賽前我未想過可以大勝，或者此駒在四班始終有優勢吧。」



而羅理雅尾場贏馬後說：「『發明小子』特擅谷草一哩，今仗最大缺點是排十二檔，幸好我乘早段步速較慢，催策座騎上前，克服不利的形勢。此駒今仗表現相當出色，雖然其目前評分不算有利，但再跑此程未嘗不可再交出成績。」



另一方面，葉廄「蒜頭爺爺」昨晚在潘頓胯下連捷，葉楚航賽後指：「『蒜頭爺爺』剛戰跑千八米，莫雷拉沿途都要保持催策，因此今次增程其實更合，而今仗牠在直路仍見內閃，證明未完全成熟，但負一百三十三磅能夠取勝，難度的確很高，相信升上四班也問題不大。」



此外，苗廄「雄霸」臨場由五點一倍跌至三點二倍成為大熱門，結果在史卓豐胯下成功開齋，苗禮德透露：「『雄霸』多跑後逐漸成熟，目前陣上走規較季初好得多，上周是敗在排外檔蝕位後追不及，賽後我即決定報名再跑，今仗其排位稍好，臨場『勁兔皇』將步速扯得甚快，有利牠後上取勝。然而，今場賽事水準不算太高，『雄霸』贏馬不代表實力超卓，下次升上三班賽演出如何，要視乎狀態及成熟進度而定。」



