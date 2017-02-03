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﻿馬場浮世繪——威哥雷神合作天仙配

2017-02-03 列印
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  呂健威今季與莫雷拉合作不多，但三次攜手得冠亞季各一，昨晚騎練獨合作一匹「紫電明珠」，結果延續佳績，而此駒則締造另一紀錄，就是跑谷草Ａ跑道全部上名，四戰得一W三P！



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